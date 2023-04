Fußball Argentinien übernimmt Führung in FIFA-Weltrangliste

Fußball-Weltmeister Argentinien hat die Führung in der Weltrangliste der FIFA übernommen.

Das Team um Kapitän Lionel Messi zieht damit am WM-Zweiten Frankreich und dem abgelösten Ranglistenersten Brasilien vorbei, wie aus dem Ranking hervorgeht. Letztmals an der Spitze der Rangliste befanden sich die Argentinier im Jahr 2017. Nach dem WM-Triumph von Katar hatten Messi und Co. im Dezember noch auf Rang drei gelegen. Argentinien gewann zuletzt Spiele gegen Panama (2:0) und Curaçao (7:0). Die besten Fünf werden komplettiert von Belgien und England, die ihre Plätze verteidigten.

Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bleibt nach den jüngsten Spielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) weiter auf Rang 14. Bis zur Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) hat das DFB-Team keine Pflichtspiele mehr zu bestreiten. Die vergangenen beiden Turniere misslangen: Bei der EM 2021 schied das Team noch unter Joachim Löw im Achtelfinale gegen den späteren Endspiel-Teilnehmer England aus. Bei der WM 2022 war in einer Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica bereits in der Vorrunde Schluss.