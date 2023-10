Leverkusens Patrik Schick (r.) könnte am Wochenende sein Comeback gegen Wolfsburg geben.

Bundesliga Alonso: Schick-Comeback in Wolfsburg „total realistisch“

Leverkusen Bis zum Sommer 2022 erzielte Patrik Schick für Bayer Leverkusen Tor um Tor. Seitdem war er quasi nie richtig fit. Am Samstag wird er wohl erstmals nach sieben Monaten spielen.

Stürmer Patrik Schick wird am Samstag nach langer Leidenszeit aller Voraussicht nach sein Comeback bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen geben. „Das ist total realistisch“, sagt Trainer Xabi Alonso auf die Frage, ob der Tscheche im Liga-Spiel beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) im Aufgebot stehen werde: „Er hat in den letzten zwei Wochen fast komplett mittrainiert.“

Für die Startelf ist der 27-Jährige aber noch kein Thema. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Schick, der in der Saison 2021/22 in 27 Bundesligapartien 24 Tore erzielt hatte, Adduktorenprobleme. Seit März hat er kein Spiel gemacht, im Sommer wurde er operiert. „Das war eine lange Zeit.

Keine Probleme nach der Länderspielpause

Deshalb muss man Schritt für Schritt gehen“, sagt Alonso: „Ob er dann 15 Minuten spielt oder vielleicht 20, werden wir sehen. Erst einmal ist wichtig, dass er zurück ist auf dem Platz. Wir brauchen seine Tore, seine Qualität und seine Persönlichkeit.“

Dass sein Team wegen vieler langer Länderspiel-Reisen in Wolfsburg Probleme bekommt, glaubt Alonso nicht. „Nach der letzten Länderspiel-Pause haben wir in München gespielt, und da hatten wir vorher auch nur einen Tag zusammen“, sagt der Coach.

Beim Serienmeister FC Bayern holte Leverkusen ein 2:2, alle anderen neun Pflichtspiele in dieser Saison wurden gewonnen. „Es gibt keine Ausreden für morgen“, stellt er klar.