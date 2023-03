998. Länderspiel: 75. Einsatz für Kimmich - Werners 25. Tor?

Frankfurt/Main - Im ersten Länderspiel in 2023 trifft die deutsche Nationalmannschaft in Mainz auf Peru. Hier einige Fakten zu der Partie:

Bilanz

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru ihr 998. Länderspiel. In der Bilanz stehen 577 Siege, 207 Unentschieden und 213 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2246:1171 Tore. Nach der Partie gegen Belgien am kommenden Dienstag in Köln steht im Juni das 1000. Länderspiel statt. Es soll nach den Vorstellungen des DFB in Bremen gegen die Ukraine ausgetragen werden.

Bundestrainer

Die Spielbilanz von Hansi Flick als Bundestrainer ist trotz des frühen Scheiterns mit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar immer noch positiv. In 19 Partien feiert der 58-Jährige elf Siege - und es gab nur zwei Niederlagen. Der Trend ist allerdings negativ: Von den vergangenen elf Spielen konnte Flick nur noch drei gewinnen.

Peru

Erst zum dritten Mal in der deutschen Länderspiel-Historie ist Peru der Gegner. 1970 gab es bei der Weltmeisterschaft in Mexiko ein 3:1 in der Gruppenphase. Alle drei Treffer erzielte Gerd Müller. Im September 2018 folgt in 2:1-Testspielerfolg in Sinsheim. Der aktuell verletzte Dortmunder Julian Brandt und der damalige Hoffenheimer Lokalmatador und heutige BVB-Profi Nico Schulz erzielten die Tore für das Team von Bundestrainer Joachim Löw.

Mainz

Erst mit dem Bau des neuen Stadions ist Mainz vor neun Jahren erstmals Schauplatz eines Länderspiels geworden. Das 6:1 gegen Armenien am 6. Juni 2014 wurden trotz einer schweren Verletzung von Marco Reus zur gelungenen Generalprobe für die anschließende WM in Brasilien, die mit dem Titelgewinn endete. Mario Götze, der spätere Siegtorschütze im Endspiel gegen Argentinien, traf damals übrigens zweimal. Am 11. Juni 2019 gab es beim zweiten Länderspiel in Mainz ein 8:0 gegen Estland in der EM-Qualifikation.

Kader

Bayern-Profi Joshua Kimmich steht vor seinem 75. Länderspiel und wird das DFB-Team als Kapitän anführen. Der 28-Jährige ist der erfahrenste Akteur im aktuellen Aufgebot gefolgt vom Frankfurter Mario Götze (65 Länderspiele) und Leipzigs Timo Werner (55). Der Freiburger Matthias Ginter und Leon Goretzka vom FC Bayern könnten bei Einsätzen gegen Peru drei Tage später in Köln gegen WM-Teilnehmer Belgien jeweils ihr 50. Länderspiel bestreiten.

Neulinge

Gleich sechs Länderspiel-Neulinge hat Flick für die ersten Länderspiele des Jahres nominiert. Die Abwehrspieler Marius Wolf (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Mittelfeldspieler Flix Nmecha (VfL Wolfsburg) und die Offensivspieler Mergim Berisha (FC Augsburg) und Kevin Schade (FC Brentford) hoffen auf ihr Debüt im A-Team. In der Amtszeit von Flick gab es bislang neun Debütanten. Florian Wirtz, David Raum, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug zählen auch zum aktuellen DFB-Kader.

Torschützen

Rückkehrer Timo Werner von RB Leipzig, der die WM wegen einer Verletzung verpasst hatte, ist mit 24 Treffern der erfolgreichste Torschütze im aktuellen DFB-Kader. Eine zweistellige Trefferzahl können außerdem die Bayern-Profis Serge Gnabry (21) und Leon Goretzka (14), Mario Götze (17) und Kai Havertz (12) vom FC Chelsea vorweisen. Werner ist mit acht Toren auch der erfolgreichste Schütze in Flicks Amtszeit. Dahinter folgen Havertz (7) und der beim Länderspielauftakt 2023 fehlende Manchester-City-Akteur Ilkay Gündogan (6).