5:1! Bayern gegen Köln souverän, Wolfsburg schlägt Hertha

München. Der FC Bayern um die wirkungsvollen Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry hat sein kleines Bundesliga-Tief überwunden. Kantersieg gegen Köln.

Der FC Bayern München bleibt nach dem 23. Spieltag Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister gewann am Samstag daheim 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln. Damit kann RB Leipzig am Abend mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nur wieder auf zwei Punkte herankommen. Der Tabellen-Dritte VfL Wolfsburg vergrößerte mit dem 2:0 (1:0) über Hertha BSC die Sorgen der Berliner im Abstiegskampf.

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Bayern vier Tage nach der Champions-League-Demonstration bei Lazio Rom (4:1) in Führung (18.). Lewandowski erhöhte auf 2:0 (33.). Für den Weltfußballer war es bereits der 27. Saisontreffer, der 28. folgte: Als Köln nach dem 1:2 durch Ellyes Skhiri (48.) Aufwind bekam, schlug er erneut eiskalt zu (64.). Die Schlusspunkte setzte Joker Gnabry (82./86.).

Choupo-Moting bringt Bayern gegen Köln in Führung

Die erste vernünftige Offensivaktion führte gleich zur Führung der Bayern. Nach exakter Flanke des überragenden Leon Goretzka, der zwei weitere Treffer auflegte, war Choupo-Moting am langen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle. Für den Offensivspieler war es das erste Ligator in dieser Saison.

Danach wurde die Partie immer einseitiger. Jamal Musiala (24.) und Lewandowski (25.) hätten die Führung ausbauen können. Das besorgte dann nach erneut glänzender Vorarbeit des starken Goretzka wieder einmal Lewandowski.

Ein krasses Missverständnis zwischen Jerome Boateng und David Alaba brachte Köln ins Spiel zurück. Skhiri nutzte den schweren Patzer mit einem schönen Heber aus. Die Bayern wackelten nun bedenklich.

Kölns Ellyes Skhiri (r) erzielt gegen Münchens Torwart Manuel Neuer das Tor zum 1:2-Anschluss. Foto: dpa

Flick brachte Müller, der erst am Donnerstag ins Training eingestiegen war, und Gnabry (nach Muskelverletzung zurück) - mit Erfolg. Mit seiner ersten Ballberührung sorgte Müller für Beruhigung. Die Münchner hatten nach einer völlig missratenen Rettungsaktion von Manuel Neuer aber viel Glück, dass Dominick Drexler nur den Pfosten traf (75.). Dies bestrafte Gnabry. (sid)