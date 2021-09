2. Bundesliga 4:1 in Aue: Paderborn stürmt an die Tabellenspitze

Essen. Paderborn setzt sich souverän beim desaströs auftretenden Tabellenschlusslicht durch. Aue trennt sich nach dem Spiel vom Trainer Shpileuski.

Der SC Paderborn ist erstmals in der Klubgeschichte an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok setzte sich beim desaströsen Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue vier Monate nach dem 8:3-Spektakel erneut klar mit 4:1 (3:0) durch.

Damit ist der SCP nach dem siebten Spieltag punktgleich mit Jahn Regensburg aufgrund der besseren Tordifferenz neuer Tabellenführer. Marco Stiepermann (4.) brachte die Gäste früh mit einem platzierten Schuss in Führung und schnürte nach der Pause den Doppelpack (48.). Sven Michel (26.) und Felix Platte (38.) hatten bereits zuvor alles klargemacht. Zwischenzeitlich hatte Babacar Gueye (51.) für Aue verkürzt.

Sieglose Auer feuern den Trainer

Aue hat sich nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn von Coach Aliaksei Shpileuski getrennt. "Ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber so ist es nicht umsetzbar", sagte Präsident Helge Leonhardt am Sonntag auf der Pressekonferenz des Tabellenletzten, der in der neuen Saison auch nach dem siebten Spieltag noch sieglos ist.

"Dann ist es das Beste, dass man diese Entscheidung trifft und diese Entscheidung auch schnell trifft, da wir beide das Gefühl hatten, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nichts bringt. Im Profifußball ist es so", betonte Leonhardt und stand für Nachfragen nicht bereit. Mit Blick auf die kommenden Woche meinte er nur: "Wir müssen ein neues Projekt starten, in der Hoffnung, dass wir wieder auf Kurs kommen."

Trotz langer Überzahl: Dresden verpasst Anschluss an die Spitze

Dynamo Dresden hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Aufsteiger verlor am siebten Spieltag trotz langer Überzahl bei Darmstadt 98 mit 0:1 (0:1) und belegt nach der dritten Saisonniederlage einen Platz im Mittelfeld. Darmstadt schob sich an den punktgleichen Sachsen (beide zehn) vorbei.

Darmstadts Fabian Schnellhardt sah nach einem heftigen Foul an Yannick Stark (8.) früh die Rote Karte. Trotzdem ging das Team von 98-Trainer Torsten Lieberknecht in Führung. Tobias Kempe (14.) traf sehenswert per Freistoß. Auch Dresden beendete das Spiel nach der Gelb-Roten Karte für Julius Kade (72.) zu zehnt.

St. Pauli am Millerntor eine Macht: Vierter Heimsieg perfekt

Der FC St. Pauli bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga am heimischen Millerntor eine Macht: Der Hamburger Traditionsklub gewann gegen Aufsteiger FC Ingolstadt mit 4:1 (1:0) und feierte im vierten Spiel den vierten Heimsieg in der laufenden Saison.

Luca Zander (34.), Maximilian Dittgen (50.), Guido Burgstaller (61.) und Christopher Buchtmann (73.) erzielten vor 13.917 Zuschauern die Tore für die Gastgeber. Merlin Röhl (72.) gelang das zwischenzeitliche 1:3 für die Süddeutschen. St. Pauli verbesserte sich durch den Dreier auf den dritten Tabellenplatz mit 13 Punkten. Die Schanzer bleiben mit vier Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. (sid/dpa)

