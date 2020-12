4:1 gegen Hoffenheim: Bayer Leverkusen ist Tabellenführer

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat Titelverteidiger FC Bayern von der Spitze der Fußball-Bundesliga verdrängt. Gegen Hoofenheim gewann die Werkself mit 4:1.

Bayer Leverkusen ist durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Der überragende Leon Bailey brachte die Rheinländer am Sonntag mit seinen Treffern in der 4. und 27. Minute schnell in Führung. Nach dem Anschluss durch Christoph Baumgartner (49.) sorgte der 17 Jahre alte Youngster Florian Wirtz mit seinem Treffer in der 55. Minute für die Entscheidung, Lucas Alario erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter den Endstand. Hoffenheim beendete nach Gelb-Roten Karten für Florian Grillitsch (64.) und Stefan Posch (79.) die Partie mit neun Spielern.

Die weiter ungeschlagenen Leverkusener führen nun mit 25 Zählern vor den punktgleichen Teams des FC Bayern München und RB Leipzig (je 24) die Tabelle an. Vor dem Hit am Samstag gegen die Bayern im eigenen Stadion muss die Bayer-Elf die Tabellenführung zunächst in der Englischen Woche im Rhein-Derby beim 1. FC Köln verteidigen. (dpa)