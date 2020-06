Hallescher FC trennt sich von Ex-Bochumer Ismail Atalan

Halle. Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Medienberichten zufolge Trainer Ismail Atalan entlassen. Der frühere Bochumer absolvierte nur fünf Spiele.

Drittligist Hallescher FC hat die Notbremse gezogen und Trainer Ismail Atalan beurlaubt. Bereits am Montagmittag solle demnach ein neuer Trainer präsentiert werden. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Eine Bestätigung seitens des Clubs gab es noch nicht. Atalan hatte Halle erst im Februar vom beurlaubten Trainer Torsten Ziegner übernommen, in fünf Spielen aber nur einen Punkt geholt. Nach 13 sieglosen Spielen in Serie belegt Halle derzeit Abstiegsplatz 17. Noch in der ersten Halbserie hatte das Team die dritte Liga zeitweilig angeführt.

Hallescher FC entlässt auch zwei Spieler

Die HFC-Verantwortlichen um Präsident Jens Rauschenbach haben genug gesehen, auch wenn sich Atalan nach der Zwickau-Demontage immer noch optimistisch gab. Rauschenbach sagte der BILD: "Der Effekt, den wir uns alle vom neuen Trainer erwartet haben, ist ausgelieben. Beonders dramatisch ist, dass die so wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten Großaspach, Münster und Zwickau allesamt verloren wurden."

Ebenso wurden nach MDR-Informationen die Spieler Terrence Boyd und Marcel Hilßner suspendiert. Ihnen wird unter anderem mangelnde Fitness vorgeworfen. Die beiden Spieler sollen bereits neue Vereine für die kommende Spielzeit gefunden haben. Im Abstiegskampf des HFC werden sie keine Rolle mehr spielen.

Ismail Atalan trainierte von Juli bis Oktober 2017 den Zweitligisten VfL Bochum. Aufgrund fehlender Erfolge wurde er freigestellt. Vor seinem kurzen Engagement in Halle war Atalan für die Sportfreunde Lotte tätig. (fs mit dpa)