3:1! Eintracht Frankfurt gewinnt bei Hertha BSC

Andre Silva brachte Eintracht Frankfurt per Foulelfmeter in Führung.

Berlin. Wie schon im Juni überrascht Eintracht Frankfurt die Hertha im eigenen Stadion. Die Hessen übernehmen für eine Nacht die Tabellenspitze.

Hertha BSC hat einen perfekten Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga verpasst. Eine Woche nach dem 4:1-Erfolg zum Liga-Start in Bremen verloren die Berliner am Freitag im heimischen Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2). Damit überholten die Hessen in der Tabelle mit vier Punkten den Hauptstadtclub, der drei Zähler hat. Am Samstag können die Verfolger nachlegen.

Vor 4000 Zuschauern trafen André Silva (30. Minute/Foulelfmeter), Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) für die Gäste. Mehr als das 1:3 durch ein Eigentor von Martin Hinteregger (76.) gelang der Hertha nicht mehr. (dpa)