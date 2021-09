2. Liga: Werder siegt klar, Hofmann sichert KSC einen Punkt

Essen. Werder Bremen kommt in der 2. Bundesliga immer besser in die Spur. In Ingolstadt siegt der Absteiger klar mit 3:0. Die Übersicht.

FC Ingolstadt - Werder Bremen 3:0 (2:0)

Der SV Werder Bremen hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Norddeutschen siegten mit Neuzugang Mitchell Weiser am Samstag 3:0 (2:0) bei Aufsteiger FC Ingolstadt. Während der FCI mit vier Punkten aus sechs Spielen weiter im Tabellenkeller steckt, verbesserten sich die Hanseaten nach ihrem Sieg vor 5825 Zuschauern zumindest vorübergehend auf Platz drei. Ein glückliches Eigentor von Nico Antonitsch (24.) und eine Einzelleistung von Weiser (42.) brachten Bremen früh in Führung. Marvin Ducksch (49.) erhöhte per Kopf.

Die Bremer kombinierten sich von Beginn an immer wieder in die Nähe des Schanzer Strafraums. Schließlich war es aber FCI-Verteidiger Antonitsch, der den Bundesliga-Absteiger durch ein Kopfball-Eigentor in Führung brachte. Aktivposten Weiser, der fast die gesamte rechte Seite bespielte, legte wenig später per Linksschuss ins kurze Eck nach.

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hatte: mit einem Tor für die Gäste. Eine Flanke von Romano Schmid konnte Torwart Fabijan Buntic zwar noch parieren, beim abgestaubten Kopfball von Ducksch war er chancenlos. Die offensivere Drangphase der Ingolstädter mit Chancen durch Filip Bilbija (67.) und Nassim Boujellab (82.) setzte zu spät ein.

Hannover 96 - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Hannover 96 hat überraschend das Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und dem FC St. Pauli damit den Weg an die Tabellenspitze verbaut. Die Niedersachsen besiegten die Hamburger am Samstag verdient mit 1:0 (1:0) und stehen nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Vor 16 100 Zuschauern schoss Sebastian Kerk in der 39. Minute das Siegtor für die hochengagierten und zumindest in der ersten Halbzeit klar besseren 96er. Torwart Nikola Vasilj war St. Paulis bester Mann. Der 25 Jahre alte Bosnier verhinderte weitere Gegentreffer durch Maximilian Beier (10.) und Niklas Hult (43.).

Nach der Pause wurde der bisherige Tabellendritte stärker. Die besten Chancen vergaben Christopher Buchtmann (63.) und Jakov Medic (84.), der per Kopfball nur die Latte traf. Hannover blieb durch Kerk (69.) und Linton Maina (79.) aber weiter gefährlich. 96-Trainer Jan Zimmermann hatte die Länderspiel-Pause genutzt, um mehrere erst spät verpflichtete Neuzugänge zu integrieren. Der Österreicher Lukas Hinterseer, der Kameruner Gael Ondoua und der erst 18-jährige Junioren-Nationalspieler Beier standen zum ersten Mal in der Startformation.

Karlsruher SC - Holstein Kiel 2:2 (0:1)

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Aufholjagd nach total verkorkstem Saisonstart fortgesetzt. Die Störche holten durch das 2:2 (0:1) beim Karlsruher SC einen Punkt und verbuchten aus den letzten drei Partien fünf Zähler.

Kyoung-Rok Choi (39.) hatte Karlsruhe in Führung gebracht, Joshua Mees (78.) glich aus. Fin Bartels (80.) sorgte dann für den Kieler Sieg, zwischen den beiden Toren lagen nur 82 Sekunden. Philipp Hofmann (88.) traf zum Ausgleich für die Hausherren.

Die drei Auftaktspiele hatte der KSV Holstein, Dritter der vergangenen Zweitliga-Saison und Teilnehmer an der Relegation zur Bundesliga, jeweils mit 0:3 verloren. Der KSC ist nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen zum vierten Mal in Folge ohne Dreier geblieben und verbuchte dabei drei Unentschieden.

Die Gastgeber erwischten den etwas besseren Start und besaßen die erste Chance (4.) durch Marc Lorenz. Aber auch die Kieler kamen gefährlich vor das gegnerische Tor. Fiete Arps Kopfball (8.) verfehlte aber das Ziel. Ebenso ging der Kopfball von Kiel Finn Porath über das Tor (20.). Nach dem etwas überraschenden Führungstor verpasste Marvin Wanitzek (47.) mit einem Schuss auf das lange Eck das 2:0 für den KSC.

Kiel trat ohne die verletzten Neuzugänge Julian Korb und Steven Skrzybski an, dafür kamen Arp und Phil Neumann neu in die Mannschaft. In Lewis Holtby stand ein weiterer Neuer aufseiten der Norddeutschen aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung.

