Wahnsinn in der Nachspielzeit: Nürnberg bleibt Zweitligist

Dank eines Treffers in der 96. Minute bleibt der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Die Spieler feiern das 1:3 in Ingolstadt.

Ingolstadt. Der 1. FC Nürnberg ist mit einem Joker-Tor von Fabian Schleusener in der Nachspielzeit dem drohenden Sturz in die Drittklassigkeit entgangen.

Der 1. FC Nürnberg ist mit einem Treffer von Fabian Schleusener in der Nachspielzeit dem drohenden Sturz in die Drittklassigkeit entgangen. Der Zweitligist unterlag am Samstag im Relegations-Rückspiel beim FC Ingolstadt mit 1:3 (0:0). Nach dem 2:0-Hinspielsieg verhinderten die Franken den Abstieg wegen des Auswärtstores. Schleusener traf in der 96. Minute. Drei Freistöße von Marcel Gaus hatten zuvor zu den Toren von Kapitän Stefan Kutschke (52. Minute), Tobias Schröck (62.) und Robin Krauße (62.) für den FCI vor leeren Rängen im Ingolstädter Sportpark geführt. (dpa)

