Darmstadt. Felix Platte hat Zweitligist SV Darmstadt 98 gegen den VfL Osnabrück einen Punkt gerettet. Der 1. FC Nürnberg hat die Abstiegsränge verlassen.

Nürnberg siegt, Ex-Schalker Platte rettet Darmstadt 98

Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg errungen. Der „Club“ bezwang den SV Sandhausen am Sonntag mit 2:0 (1:0) und verließ die Abstiegsränge. Vor 25 094 Zuschauern brachte Michael Frey (12. Minute) die Franken in Führung. Der agile Robin Hack (52.) erhöhte mit seinem siebten Saisontor und schoss die Nürnberger auf Tabellenplatz 13. Die Sandhäuser verließen nach zuvor neun ungeschlagenen Partien den Platz wieder mal als Verlierer.

Selbst ein Foulelfmeter in der 64. Minute brachte den Gästen nichts: Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia parierte gegen Leart Paqarada. Und auch aus der Gelb-Roten Karte gegen Frey (77.) konnten die Sandhäuser kein Kapital mehr schlagen.

Darmstadt erzielt den Ausgleich in Überzahl

Einwechselspieler Felix Platte hat dem SV Darmstadt 98 in einer dramatischen Partie gegen den VfL Osnabrück einen Punkt gerettet. Beim 2:2 (1:1) gegen den Aufsteiger aus Niedersachsen erzielte der ehemalige Schalker in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich. Vor 14 829 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt waren die Hausherren durch Serdar Dursun (35. Minute) in Führung gegangen. Marcos Alvarez (42./Foulelfmeter) und Benjamin Girth (77.) trafen für die Gäste. Osnabrücks David Blacha (65.) sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (65.).

Beide Mannschaften begannen stürmisch, mit zunehmender Dauer erspielten sich die Lilien ein Chancenplus und gingen durch den neunten Saisontreffer Dursuns in Führung. Doch nach einem ungeschickten Einsteigen des indisponierten Patrick Herrmann glich Osnabrück per Elfmeter aus. Auch für Alvarez war es das neunte Tor. Im zweiten Durchgang dominierte Darmstadt, ließ jedoch auch in Überzahl zu viele Chancen liegen - und kassierte aus dem Nichts das 1:2. Platte gelang jedoch noch der verdiente Ausgleich.

Dynamo Dresden erkämpfte sich beim 0:0 in Heidenheim zwar einen wichtigen Punkt, bleibt aber weiterhin Schlusslicht der Liga. (dpa)