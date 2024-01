Medien: HSV verpflichtet Rückkehrer Katterbach

Hamburg Zweitligist Hamburger SV holt Noah Katterbach. Laut Medien ist der Außenverteidiger auf dem Weg in die Stadt, in der er schon vor einem Jahr spielte. Noch fehlt dem HSV aber ein Innenverteidiger.

Die Rückkehr von Außenverteidiger Noah Katterbach zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV steht laut Medienberichten unmittelbar bevor.

Demnach soll sich der 22-Jährige mit seinem bisherigen Club 1. FC Köln auf die Auflösung seines bis zum Saisonende laufenden Vertrages geeinigt haben. Zuerst hatte der Sender Sky berichtet. Nach dem Medizincheck am Dienstag oder Mittwoch soll er den Angaben zufolge einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Katterbach hatte beim neuen Kölner Trainer Timo Schultz keine Rolle mehr gespielt und zuletzt bei der U21 mittrainiert. Er hatte deutlich gemacht, dass er gern in Hamburg spielen würde und spätestens zum Saisonende Köln verlassen wolle.

Der Abwehrspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom rheinischen Bundesligisten an den HSV ausgeliehen und kam elf Mal zum Einsatz, fünf Mal stand er in der Startelf. Im April zog er sich einen Kreuzbandriss zu und kehrte nach Köln zurück. Anfang November bestritt er für die zweite Kölner Mannschaft in der Regionalliga West sein erstes Pflichtspiel nach der schweren Verletzung.

Der Hamburger SV will auch noch einen Innenverteidiger verpflichten. Die Hanseaten hatten sich zuletzt darum bemüht, den tschechischen Nationalspieler David Zima vom FC Turin auszuleihen. Der 23-Jährige soll jedoch in seine Heimat zu Sparta Prag zurückkehren.