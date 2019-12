Essen. In der 2. Fußball-Bundesliga steht am Freitagabend das Fernduell um die Tabellenspitze zwischen Hamburg und Bielefeld auf dem Programm.

Live! 1:0! Der Karlsruher SC schockt Arminia Bielefeld

Der DSC Arminia Bielefeld kann am Freitagabend die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Gelingt der Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus mindestens ein Remis im Heimspiel gegen den Karlsruher SC, bleibt die Arminia mindestens eine weitere Woche Spitzenreiter.

HSV strebt den siebten Heimsieg in Serie an

Bei einer Bielefelder Niederlage könnte der Hamburger SV am DSC vorbeiziehen. Die Hanseaten spielen zeitgleich mit der Arminia im eigenen Stadion gegen den 1. FC Heidenheim. In diesen Duell könnte der HSV zugleich einen direkten Konkurrenten auf den Aufstieg in die Bundesliga distanzieren. Mit dem angestrebten siebten Heimsieg in Serie würden die aktuell zweitplatzierten Hanseaten den Vorsprung auf die Heidenheimer auf neun Punkte ausbauen.

HSV-Trainer Dieter Hecking setzt vor allem auf die Rückkehr von Bakery Jatta. Der Außenstürmer hat seine Zwei-Spiele-Sperre nach der Roten Karte im Spiel gegen Holstein Kiel abgesessen. "Ich bin froh, dass er wieder in der Startelf steht. Das hilft uns enorm", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Auch die zuletzt angeschlagenen Lukas Hinterseer und Aaron Hunt werden aller Voraussicht nach wieder im Kader stehen. (fs)

