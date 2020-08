Live! VfL Bochum liegt beim 1.FC Köln 0:2 hinten

Köln. Der Zweitligist tritt zum Testspiel in Köln an. Gespielt werden drei Halbzeiten. Der Bundesligist führt. Hier geht es zum Reviersport-Liveticker.

Härtetest für die Elf von VfL-Trainer Thomas Reis: Der Fußball-Zweitligist aus Bochum tritt an diesem Dienstag um 16 Uhr bei Bundesligist 1. FC Köln an - gespielt werden drei Halbzeiten. Insgesamt müssen die Profis damit 135 Minuten ackern. Viel Zeit also, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Der Reviersport berichtet live über Tore und Schiedsrichterentscheidungen.

Hier geht es zum Live-Ticker von Reviersport.