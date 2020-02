Spieler des 1. FC Nürnberg bejuebeln den Siegtreffer in Karlsruhe

2. Liga Zweitligist Nürnberg gelingt wichtiger Sieg in Karlsruhe

Essen. Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga in Karlsruhe 1:0 gewonnen. Dynamo Dresden schlägt Jahn Regensburg 2:1.

Absteiger 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Big Point gelandet. Die Franken gewannen das Kellerduell beim Karlsruher SC in einem zähen Spiel mit 1:0 (0:0) und sprangen mit nun 29 Punkten zumindest vorübergehend auf den elften Platz. Der KSC (24) schwebt als 16. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr und könnte im Laufe des 24. Spieltags noch vom SV Wehen Wiesbaden überholt werden.

Dresdner Befreiungsschlag in Regensburg

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden ist ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf geglückt. Das Tabellenschlusslicht feierte durch das 2:1 (0:0) bei Jahn Regensburg im zwölften Anlauf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte. Erik Wekesser (63.) brachte die Gastgeber zwar in Führung, doch Patrick Schmidt (69.) und Simon Makienok (77.) drehten mit ihren Toren die Begegnung. (sid)

