Live! Marschiert der HSV weiter Richtung Bundesliga?

Hamburg. Der Hamburger SV hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Gegen Osnabrück soll der nächste Sieg folgen. Die 2. Liga im Live-Ticker.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will im vorletzten Heimspiel der Saison am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) seine Aufstiegsambitionen untermauern. Gegner ist der VfL Osnabrück, der in der Rückrunde ins Trudeln geraten ist und um den Klassenverbleib bangen muss. In der Rückrunde hat der Aufsteiger nur eine Partie gewonnen.

HSV-Trainer Dieter Hecking ist mit dem jüngsten Leistungen seiner Mannschaft zufrieden - trotz der fünf verschenkten Punkten wegen Gegentreffer in der Nachspielzeit. „Wir haben in den letzten sieben Spielen nur ein Spiel verloren. Wir sind gut unterwegs“, sagte der Coach.

Mit dem Sieg bei Dynamo Dresden (1:0) am vergangenen Freitag haben sich die Hamburger in eine gute Ausgangsposition gebracht. Mit 53 Punkten rangieren sie auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Arminia Bielefeld und haben die Rückkehr in die Bundesliga in eigener Hand. „Wir müssen unser Ding machen, dann können die anderen spielen, wie sie wollen“, meinte Hecking. Hinter den Hamburger rechnen sich der VfB Stuttgart (52 Punkte) und der 1. FC Heidenheim (51) Aufstiegschancen.

