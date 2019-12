Live-Ticker Live! HSV-Trainer Hecking will sich nicht beirren lassen

Essen. Zweitligist HSV hat zwei Mal in Folge verloren. HSV-Trainer Dieter Hecking lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Spiele im Live-Ticker

Live! HSV-Trainer Hecking will sich nicht beirren lassen

Dieter Hecking setzt auch nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen seinen Kurs beim Hamburger SV unbeirrt fort. "Was gewesen ist, können wir nicht mehr ändern. Wichtig ist, aus Niederlagen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir fahren natürlich mit dem Ziel nach Sandhausen, dort drei Punkte holen zu wollen", sagte der Trainer des Tabellenzweiten der 2. Fußball-Liga vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen. Andernfalls droht dem HSV der Verlust des direkten Aufstiegsplatzes.

Das kleine Hardtwald-Stadion in Sandhausen ist mit 15 000 Zuschauern ausverkauft, die HSV-Anhänger haben das Gäste-Kontingent von 3546 Tickets voll ausgeschöpft. Ob er nach den Rückschlägen in Osnabrück (1:2) und gegen Heidenheim (0:1) Änderungen in der Startelf vornehmen wird, ließ Hecking offen. Der lange verletzte Brasilianer Ewerton für die Abwehrzentrale und der zuletzt angeschlagene Österreicher Lukas Hinterseer im Angriff sind Kandidaten für die Startelf.

"Schön wäre, mal wieder in Führung zu gehen", äußerte Hecking als Wunsch für die Partie beim SVS, bei dem der langjährige HSV-Profi Dennis Diekmeier mittlerweile als Mannschaftskapitän agiert. "Aber mit den Qualitäten, die wir haben, können wir, wenn es anders kommen sollte, eine Partie auch drehen", fügte der HSV-Coach hinzu. (dpa)

