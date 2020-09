2. Bundesliga Live! Fortuna Düsseldorf startet beim HSV in die Saison

Essen. Zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga tritt Fortuna Düsseldorf beim Hamburger SV an. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Live-Ticker.

Der Hamburger SV eröffnet die Saison in der 2. Bundesliga. Gegner der Norddeutschen ist am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) der Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Vier Tage nach der 1:4-Pleite im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden wollen sich die Gastgeber rehabilitieren. 1000 Zuschauer werden im Volksparkstadion dabei sein. Erst zum nächsten Heimspiel gegen Erzgebirge Aue sollen mehr Fans zugelassen werden.

In der 2. Bundesliga stehen sich der HSV und Düsseldorf erstmals gegenüber. Die letzte Heimniederlage gegen die Rheinländer ist mehr als 35 Jahre her: Am 25. Mai 1985 verloren die Hamburger mit 1:2.

Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf

