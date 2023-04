Kleindienst zu Erstliga-Angebot: Nicht viel gehört

Heidenheim Zweitliga-Torjäger Tim Kleindienst hat noch kein konkretes Angebot eines Fußball-Erstligisten vorliegen.

„Bisher habe ich nicht viel gehört“, sagte der Angreifer des 1. FC Heidenheim im Interview des Internetportals „Sportbuzzer“. „Ich möchte auch aktuell nicht viel wissen, weil wir in Heidenheim etwas Großes erreichen können und ich mich auf den Schritt konzentrieren möchte. Wenn wir am Ende wirklich den Aufstieg schaffen, würde ich ja sowieso in der Bundesliga spielen.“

Der 27 Jahre alte Angreifer liegt mit 20 Treffern derzeit auf Platz eins der Torschützenliste der 2. Liga. Mit dem Zweiten der Tabelle trifft er an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Topspiel auf den FC St. Pauli, der Vierter ist.

Verpasst der 1. FC Heidenheim den Aufstieg, würde er „sicherlich überlegen, sich mal zu verändern“, sagte Kleindienst. „Aber aktuell gehe ich nicht davon aus, dass ich mich mit anderen Sachen beschäftigen muss.“ Der Angreifer hat bereits für den SC Freiburg in der 1. Liga gespielt, konnte sich aber nicht dauerhaft durchsetzen.