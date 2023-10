HSV-Profis Reis und Van der Brempt fallen verletzt aus

Hamburgs Ludovit Reis verletzte sich erneut an der Schulter.

Hamburg Der Hamburger SV muss vorerst auf Mittelfeldspieler Ludovit Reis und Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, zogen sich beide Spieler beim Heimspiel am Samstag gegen Fürth (2:0) „folgenreiche Verletzungen“ zu.

Der 23 Jahre alte Reis trug wie schon im Sommer eine Verletzung an der linken Schulter davon und wird nach Vereinsangaben „definitiv vorerst fehlen“. Über eine mögliche Operation werde noch beraten. Van der Brempt (21) erlitt einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel und fehlt der Elf von Trainer Tim Walter mehrere Wochen.

Reis hatte sich bereits im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung bei den Glasgow Rangers (1:2) eine Verletzung an der Schulter zugezogen und fehlte dadurch in den ersten beiden Ligaspielen und der Pokal-Partie in Essen. „Die Zuschauerrolle macht mich wahnsinnig. Da bin ich viel nervöser, als wenn ich spiele. Ich kann dann nicht ruhig sitzen“, sagte er damals.