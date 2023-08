Gelungener Heimauftakt: Magdeburg gewinnt gegen Braunschweig

Magdeburg Der 1. FC Magdeburg hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren.

Der 1. FC Magdeburg hat seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren.

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Saisonstart bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden siegte das Team von Trainer Christian Titz gegen Eintracht Braunschweig mit dem ehemaligen Magdeburger Coach Jens Härtel mit 2:1 (2:0).

Luca Schuler (22.) und Amara Condé (32.) entschieden die Partie schon vor der Pause vor 28.350 Zuschauern in der ausverkauften Magdeburger Arena. Anthony Ujah markierte erst in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ehrentreffer. Während Magdeburg ungeschlagen bleibt, wartet Braunschweig weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Gegen die auf Konter lauernden Gäste versuchte es der FCM mit ruhigem Aufbau, suchte geduldig die Lücken in der Braunschweiger Formation und fand diese. Schuler traf aus einem Umschaltmoment zur Führung. Braunschweig blieb im Anschluss einer Grundhaltung treu, und der FCM erhöhte nach schöner Kombination. Braunschweig war in der Offensive viel zu passiv. Nach dem Wechsel mühte sich die Eintracht, hatte auch Möglichkeiten, doch die Gäste waren zu umständlich und brachten Magdeburg kaum in Verlegenheit.