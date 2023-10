Fürth bejubelt nächsten Heimsieg

Fürth Die SpVgg Greuther Fürth feiert den nächsten Heimsieg, wenn auch mit etwas Glück. Die Gäste aus Rostock können sich für eine Steigerung nach der Pause nicht belohnen. Auch wegen eines 20-Jährigen.

Die SpVgg Greuther Fürth macht in der 2. Fußball-Bundesliga weiter Boden gut. Die Franken gewannen zu Hause gegen Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) und sind nun seit vier Spielen ungeschlagen.

In der Tabelle verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger auf den achten Platz. Vor.13 856 Zuschauern gerieten die Gäste durch ein Eigentor von Damian Roßbach unglücklich in Rückstand (33. Minute). In einer von vielen Unterbrechungen geprägten zweiten Hälfte blieb es spannend, aber die Wende glückte Hansa trotz einer deutlichen Leistungssteigerung nicht mehr.

Die Fürther waren anfänglich überlegen, bei der Führung profitierten sie aber von Rostocker Unterstützung. Einen Eckball von Nino Haddadi, der bereits nach neun Minuten für den verletzten Niko Gießelmann eingewechselt worden war, lenkte Roßbach mit dem Kopf in das eigene Tor. Der 30-Jährige spielt seit einem Schädelbruch vor sechs Jahren mit einem Helm. In der Schlussphase verhinderte Roßbach mit einer Rettungstat auf der Linie das 0:2.

Rostock fand lange offensiv praktisch nicht statt und hatte Glück, dass Fürth bei einer Doppelchance vor der Pause nicht erhöhte. Nach einem Dreifachwechsel zur zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Fürths 20 Jahre alter Schlussmann Jonas Urbig reaktionsschnell den Sieg rettete (70.).