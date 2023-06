Braunschweig rettet sich mit Magdeburger Hilfe

Rostock Nach Rostock bleibt auch Braunschweig in der 2. Bundesliga. Die Eintracht verlor zwar kurz vor Schluss noch 1:2. Wichtig für die Braunschweiger Rettung war aber ein anderes Ergebnis.

Eintracht Braunschweig hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Der Aufsteiger verlor zwar mit 1:2 (0:0) beim FC Hansa Rostock.

Da der Tabellen-16. Arminia Bielefeld aber zeitgleich mit 0:4 beim 1. FC Magdeburg unterlag, konnte die Eintracht am letzten Spieltag nicht mehr auf den Relegationsplatz zurückfallen.

Lukas Fröde brachte die Rostocker in der 58. Minute in Führung. Der von mehreren Bundesliga-Clubs umworbene Immanuel Pherai glich per Foulelfmeter aus (69.). Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Pascal Breier noch das 2:1 für Hansa (90.+3).

Niederlage trotz Leideenschaft

Vor 26.500 Zuschauern im Ostseestadion lief zunächst vieles gegen die Braunschweiger. Abwehrchef Filip Benkovic fiel wegen einer Fußprellung aus. Der ehemalige Rostocker Anton Donkor sah schon früh in der Partie die Gelb-Rote Karte (22.). Auch ein Kopfballtor von Anthony Ujah (43.) wurde nach minutenlanger Überprüfung durch den Videoschiedsrichter wieder zurückgenommen. Aber auch ein Rostocker Treffer durch Kevin Schumacher (24.) zählte wegen Abseits nicht.

Die Braunschweiger verteidigten in Unterzahl lange Zeit sehr diszipliniert. In der Schlussphase kamen die Rostocker aber noch zu drei Großchancen und dem späten Siegtor.