2. Liga Arminia im Aufwärtstrend unter Koschinat: 3:2 in Kiel

Kiel Arminia Bielefeld hat unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat das nächste Zeichen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt.

Die Ostwestfalen gewannen bei Holstein Kiel mit 3:2 (2:1). Es war der zweite Sieg im dritten Spiel der Bielefelder unter Koschinat. Die Kieler warten indes seit vier Partien auf einen Erfolg im eigenen Stadion.

Frederik Jäkel (11.), Robin Hack (29.) und Masaya Okugawa (55.) trafen für die Arminia. Die Tore von Steven Skrzybski (32.) und Hólmbert Friðjónsson (67.) waren für die Kieler zu wenig. Durch den Erfolg kletterten die Ostwestfalen auf den 14. Tabellenplatz, sind aber nur zwei Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt. Holstein rutschte auf den zehnten Platz.

Bielefeld kam gut in die Partie und ging schnell durch Jäkel und Hack verdient in Führung. Die Kieler fingen sich. Nach dem Anschluss durch Skrzybskis zwölftes Saisontor drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Die Partie wurde offener. Auch nach dem Wechsel ging es vor 12.476 Zuschauern munter weiter. Der Ex-Kieler Okugawa erhöhte nach einem starken Solo für die Gäste. 40 Sekunden nach seiner Einwechselung markierte Friðjónsson den erneuten Anschlusstreffer für Holsten. In der Schlussphase drückten die Kieler noch einmal. Bielefeld hielt erfolgreich dagegen.