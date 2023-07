VfL Wolfsburg mit Remis im Test gegen RC Lens

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich in einem Testspiel mit einem Remis vom französischen Vizemeister RC Lens getrennt. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ein 1:1 (0:0).

Ridle Baku hatte die Niedersachsen in der 70. Minute nach einer Flanke von Lukas Nmecha per Kopf mit 1:0 in Führung gebracht. Den Ausgleich für die Franzosen markierte der Kolumbianer Deiver Machado (80.) mit einem Fernschuss.

Kovac hatte zur Pause alle elf Akteure gewechselt. Vor der Partie gegen Lens hatte der VfL seine Tests gegen eine Amateurauswahl (4:0) sowie gegen den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg (3:2) gewonnen.

Von Montag bis Freitag beziehen die Wolfsburger ein Trainingslager in Donaueschingen im Schwarzwald. In Villingen-Schwenningen steht dann am Mittwoch (17.00 Uhr) das nächste Testspiel auf dem Programm. Gegner des VfL ist der italienische Zweitligist Spezia Calcio. Zum Bundesliga-Auftakt am 19. August (15.30 Uhr/Sky) erwarten die Niedersachsen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim.