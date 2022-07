VfL Wolfsburg gewinnt Testspiel beim KV Mechelen

Mechelen. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat ein weiteres Testspiel in der Saison-Vorbereitung für sich entschieden. Beim belgischen Erstligisten KV Mechelen siegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag 4:3 (4:1).

Vor einer Woche hatten die Niedersachsen beim österreichischen Erstligisten WSG Tirol 7:1 gewonnen. Der am Samstag verpflichtete schwedische Neuzugang Mattias Svanberg kam nicht zum Einsatz.

Einen Tag nach Beendigung des Trainingslagers in Seefeld/Österreich brachten Nationalspieler Lukas Nmecha (9. Minute), Luca Waldschmidt (11.), Omar Marmoush (33.) und Ridle Baku (36.) die Kovac-Elf in der ersten Halbzeit mit 4:0 in Führung. Der vierfache belgische Titelträger konnte noch auf 3:4 verkürzen.

Im abschließenden Testspiel vor dem Pokal-Auftakt bei Carl Zeiss Jena am 30. Juli empfangen die Wolfsburger am kommenden Samstag (16.00 Uhr) den englischen Premier-League-Club FC Brentford.

