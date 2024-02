Stuttgarts Jovan Milosevic wird bis zum Saisonende in die Schweiz verliehen.

Transfers VfB Stuttgart verleiht Milosevic an St. Gallen

Stuttgart Der VfB Stuttgart verleiht Stürmer Jovan Milosevic an den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Der 18-Jährige soll bis zum Saisonende beim derzeit Tabellenvierten der Super League spielen, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

„Jovan hat seine bisherige Zeit hier beim VfB gut genutzt und liegt nach unserer Vorstellung im Plan. In den kommenden fünf Monaten beim FC St. Gallen bietet sich ihm die Aussicht auf mehr Spielpraxis, was für seine weitere Entwicklung jetzt an oberster Stelle steht“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Milosevic war zu Beginn der aktuellen Spielzeit vom serbischen Verein FK Vojvodina Novi Sad nach Stuttgart gewechselt. Im bisherigen Saisonverlauf kam er beim Tabellendritten fünf Mal in der Bundesliga sowie einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Beim VfB besitzt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.