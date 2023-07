Verstärkung für Rosen: Hoffenheim stellt sich neu auf

Zuzenhausen Die Managertätigkeiten in Hoffenheim lagen bisher weitgehend bei Alexander Rosen. Der verstärkt sein Team nun unter anderem mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga.

Nach der enttäuschenden Bundesliga-Saison hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre sportliche Leitung neu aufgestellt. Dabei bekommt Geschäftsführer Alexander Rosen Verstärkung von Bastian Huber und Ex-Profi Pirmin Schwegler.

Der 43 Jahre alte Huber besetzt die neu geschaffene Position des Technischen Direktors, wie die Kraichgauer am Donnerstag mitteilten. Schwegler (36) rückt zum Leiter Profifußball auf. Leiter der Lizenzspielerabteilung wird Maximilian Vollmar. „Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation seit Jahren schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit aber erheblich und kontinuierlich gewachsen“, erklärte Rosen.

Der 44 Jahre alte Leiter Profifußball war kürzlich noch zum Geschäftsführer und Nachfolger von Frank Briel befördert worden. „Wir werden auch künftig unsere Struktur nicht aufblähen, aber in einem moderaten Maß den Anforderungen anpassen, die an einen modernen und ambitionierten Proficlub gestellt werden“, sagte er.

Huber war bisher bei den Kraichgauern für das Scouting verantwortlich und wird sich auch weiterhin darum kümmern. Der frühere Schweizer Nationalspieler Schwegler, der in der Bundesliga für Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 spielte, ist schon länger im Rosen-Stab beschäftigt und soll die sportlichen Themen rund um die Profi-Mannschaft übernehmen. Die Hoffenheimer waren in der abgelaufenen Spielzeit überraschend in den Abstiegskampf gerutscht, konnten aber mit Trainer Pellegrino Matarazzo die Klasse halten.