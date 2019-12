Trotz Top-Leistung: Coutinho-Zukunft beim FC Bayern offen

Um seine Zukunft war es hinterher rasch gegangen, um die Frage, ob er über den Sommer hinaus beim FC Bayern bleiben werde. Philippe Coutinho, dem 27 Jahre alten Leihspieler des FC Barcelona, haben diese Fragen geschmeichelt nach dem 6:1 (2:1) des FC Bayern gegen Werder Bremen, das er nach dem Rückstand durch Milot Rashica (24.) am Samstag mit drei Toren (45./63./78.) und zwei Vorlagen zu Robert Lewandowskis 2:1 (45.+4) und Thomas Müllers 5:1 (75.) maßgeblich herbeigeführt hatte.

Lewandowski über Coutinho: „Wir brauchen so einen Spieler“

Geschmeichelt haben ihm auch die Elogen der Kollegen, in die sich erste Transfer-Empfehlungen für die wohl noch verhandelbare Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro mischten. „Wir brauchen so einen Spieler“, befand Stürmer Robert Lewandowski, dem noch sein 18. Ligator dieser Saison gelungen war (72.), nebenbei der einzige Treffer des Nachmittags, an dem Coutinho nicht direkt beteiligt war. „Wenn man sich das Spiel anschaut, würde ich empfehlen, dass wir ihn holen“, sagte Verteidiger David Alaba und verlieh Coutinho das Prädikat „Weltklasse“.

Der stets höfliche und scheue Brasilianer hat sich an dieser Debatte vorsichtshalber nicht beteiligt. Allein schon deshalb, weil er sie für verfrüht hält nach seinem ersten wirklich großen Auftritt und den zuvor mittelprächtigen Monaten für die Münchener. „Wir wissen nicht, was passieren wird“, sagte er. „Es ist nicht an der Zeit dafür. Es ist an der Zeit, bereit zu sein für die Spiele und mein Bestes zu geben.“

Der Verbleib von Coutinho hängt mit Sané zusammen

Dann zog er in den Feierabend, auch in dem Wissen, dass seine Zukunft nicht nur von seinen Leistungen abhängt. Sondern ebenso von anderen Transferfragen wie jener, ob der FC Bayern im kommenden Sommer den ähnlich teuren Leroy Sané (23) verpflichten wird. Weil sich der deutsche Nationalspieler von Manchester City einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, war sein Wechsel nach München im vergangenen August unmöglich geworden. Der kurzfristig mögliche Ersatz-Königstransfer für 8,5 Millionen Euro Leihgebühr hieß Coutinho, und unter Trainer Hansi Flick spielt er nun auch nicht mehr als Zehner wie noch meist unter Vorgänger Niko Kovac, sondern oft als Linksaußen. Jene Position, für die Sané vorgesehen war – und wohl auch noch ist.

Hinterlegt hat Coutinho nun in jedem Fall einen Beleg seiner besonderen Fähigkeiten. Vor allem drei Szenen stachen dabei hervor: Zunächst sein gelupfter Schnittstellenpass vor Lewandowskis 2:1, vor dem der kleine Brasilianer den Ball in Bedrängnis geschickt abgeschirmt hatte.

Ob die Münchener den Leihspieler des FC Barcelona verpflichten werden, hängt auch von Leroy Sané abust abgeschirmt hatte. Später sein gefühlvoller Heber zum vorentscheidenden 3:1 und, zur Krönung, nach einer Körpertäuschung und geschmeidigen Ballannahme gegen Nuri Sahin das 6:1 mit einem kunstvollen Schlenzer, der vom Innenpfosten ins Tor prallte. „Klasse“ und „sensationell“ nannte Flick Coutinhos Leistung. „Das war sein Spiel heute. Mit dem Ball, mit seinen Bewegungen – wie er das gemacht hat, überragend“, sagte Lewandowski. Und Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagte: „Ich freue mich unheimlich für ihn, dass der Knoten geplatzt ist.“

Coutinho will die Erwartungen nicht zu groß werden lassen

Das wird Coutinho noch bestätigen müssen, und er baute gleich vor, damit die Erwartungen nicht wieder überbordend werden wie zuvor, als er sich nach seinen komplizierten anderthalb Jahren in Barcelona erst zurechtfinden musste. „Ich versuche immer, mein Bestes zu geben. Manchmal kannst du es nicht zeigen, manchmal kannst du es“, sagte Coutinho. Tatsächlich gelang die Wende aber vor allem durch ihn und Flicks Umstellungen zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der Trainer Innenverteidiger Jerome Boateng herausnahm, Benjamin Pavard nach innen zog und Joshua Kimmich von der Sechs nach hinten rechts.

Fortan war die Bühne bereitet für nicht nur dominante, sondern auch spielfreudige Bayern. „Genau das erwarten wir“, sagte Salihamidzic noch über Coutinho. Es war ein Satz, der durchaus auch zu einer anderen großen Zukunftsfrage passte. Nämlich jener, ob Flick zumindest bis zum Sommer Trainer bleiben wird. In dieser Frage sind die Münchener einem Ja schon wesentlich näher als bei der Frage nach Coutinhos Zukunft über den Sommer hinaus.