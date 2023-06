Thomas Eichin wird Direktor Lizenz bei Bayer Leverkusen

Leverkusen Der frühere Bundesliga-Profi und -Manager Thomas Eichin wird zum 1. Juli Direktor Lizenz beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Der 56-Jährige verantwortet in dieser neu geschaffenen Position alle internen Prozesse rund um den Profibereich der Männer und Frauen und ist Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unterstellt. Das teilte Bayer am Montag mit. Eichin war bislang Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Bayer und in dieser Funktion bereits für die Frauenteams zuständig.

Der Schwiegervater von Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller spielte zwischen 1985 und 1999 für Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga. Nach dem Ende seiner Profikarriere war Eichin unter anderem Geschäftsführer bei den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga und beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen.