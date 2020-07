Peilt einen Ligastart Mitte September an: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Bundesliga Seifert: Bundesliga-Start wohl am 11. oder 18. September

Frankfurt/Main. Mitte September soll die Bundesliga in die neue Saison gehen. Auch zu einer möglichen Rückkehr der Zuschauer äußert sich DFL-Chef Seifert.

Die neue Bundesliga-Saison wird laut Christian Seifert aller Voraussicht nach am 11. oder 18. September beginnen - und dann unter Umständen ohne die Europapokal-Teilnehmer. „In diesen Zeiten ist eine gewisse Flexibilität erforderlich, das gilt für Verbände genauso wie für Klubs“, sagte der Boss der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Interview mit der Welt: „Wir suchen nach einem für alle gangbaren Weg, das schließt die Spieler mit ein.“

Da erst am 23. August das Champions-League-Finale stattfindet und Anfang September auch noch Länderspiele in der Nations League angesetzt sind, bangen Vereine und Profis vor dem Start der neuen Spielzeit um ausreichend Erholung. „Die Belastungssteuerung der Spieler darf nicht hintenüberfallen“, sagte der Chef der DFL, die sich wegen des exakten Starttermins der Bundesliga „noch in Gesprächen mit dem DFB“ befindet.

DFL-Boss Seifert spricht über Rückkehr der Zuschauer

Wegen der Strapazen im Herbst will Seifert auch „ein Mindestmaß an Winterpause aufrechterhalten“. Wie lange diese dann sein werde, könne er ebensowenig vorhersagen wie eine genaue Lösung in der Diskussion um den schrittweisen Wiedereinlass von Zuschauern.

„Ich bin kein Freund davon, sich generell auf 3000, 4000 oder 5000 Zuschauer festzulegen“, sagte Seifert, der bei dieser Frage viel Verantwortung in die Hände der Klubs legen will: „Die DFL wird nur einen grundsätzlichen Leitfaden vorgeben. In den muss jeder Klub für sich standortspezifische Inhalte einfügen.“ (sid)