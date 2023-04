Schalkes Sportvorstand fordert Investitionen in Nachwuchs

Gelsenkirchen Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel sieht bei der Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball großen Verbesserungsbedarf.

„Im Nachwuchsbereich haben wir in Deutschland grundsätzlichen Nachholbedarf. Das Problem ist nicht die Konkurrenz untereinander, sondern die internationale Konkurrenz“, sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Im Vergleich mit der Nachwuchsarbeit in Frankreich und England sind wir in Deutschland in der Breite nicht konkurrenzfähig. Wir müssen da Zeit und Geld investieren.“

Knäbel ergänzte: „Es wird sehr wichtig, dass wir da alle miteinander anpacken. Und dann halte ich es für wichtig, dass eine Person gefunden wird, die die Weiterentwicklung als Führungspersönlichkeit beim DFB vorantreibt. Zu den Themen, die es anzupacken gilt, zählen das Wettbewerbssystem und die Trainerausbildung.“