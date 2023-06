Rummenigge soll wieder Bayern-Amt übernehmen

München Nach der Trennung von den Vorständen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bahnt sich beim FC Bayern eine Rückkehr des früheren Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge an.

Der 67-Jährige soll in den Aufsichtsrat rücken und die Münchner bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen. Bayern-Vereinschef Herbert Hainer bestätigte in der Pressekonferenz nach dem Meistertitel, er werde Rummenigges Aufrücken in das Kontrollgremium am Dienstag der Gesellschafterversammlung vorschlagen.

Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ über die Personalie berichtet. Rummenigge hatte vor zwei Jahren an der Spitze des Vorstands für Kahn Platz gemacht. Der frühere Nationalspieler habe „unheimliche Verdienste für diesen Club und einen unglaublich großen Fußball-Sachverstand“, sagte Hainer.

Rummenigge schon 19 Jahre Vorstandsvorsitzender

Kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie hatten die Bayern am Samstag die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündet. Ihnen wird unter anderem eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung der Mannschaft vorgeworfen. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht.

Rummenigge war von 2002 an 19 Jahre Vorstandsvorsitzender der Münchner und führte den Club gemeinsam mit Vereinspatron Uli Hoeneß zu zahlreichen Erfolgen. Nach seinem Rückzug bei den Bayern ist er derzeit noch als Repräsentant der Club-Vereinigung ECA Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA).