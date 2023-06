Ruhnert zu den Bayern? Union reagiert erheitert

Berlin Die Frage nach einem möglichen Interesse von Bayern München an Geschäftsführer Oliver Ruhnert hat bei Union Berlin für Erheiterung gesorgt.

„Erstmal würde ich darauf achten, dass Papier im Fax ist, das ist immer wichtig. Wer es noch kennt, das Faxgerät“, scherzte der Präsident der Berliner, Dirk Zingler, auf die Frage, wie er auf eine Kontaktaufnahme aus München reagieren würde. „Wir machen jetzt alle Urlaub.“ Bayern-Aufsichtsratsmitglied und Ex-Manager Uli Hoeneß wird eine besondere Affinität zum Faxgerät nachgesagt.

Gute Laune bei Ruhnert und Zingler

Ruhnert selbst reagierte auch scherzhaft: „Ich will mich auch finanziell nicht verschlechtern.“ Zingler erwiderte: „Ich finde es gut, dass er mal sagt, wie gut er hier bezahlt wird.“ Die Antwort von Ruhnert schloss den Dialog ab: „Präsi, das war der Trainer, nicht der Manager.“

Der 51-Jährige Ruhnert hat mit Union in der gerade abgelaufenen Saison sensationell den Einzug in die Champions League geschafft und gilt als einer der besten Manager der Bundesliga. Der deutsche Meister Bayern München sucht nach der am Samstag verkündeten Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic Personal in dem Bereich. Über ein Interesse an Ruhnert ist aber nichts bekannt.