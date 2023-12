Robin Gosens verletzt: Kein Union-Einsatz mehr 2023

Berlin Robin Gosens hat gegen Real Madrid „einen Schlag“ abbekommen. Das Fußball-Jahr ist damit für den Nationalspieler bei Union Berlin vorbei. Unklar ist, wann Gosens wieder ins Training einsteigt.

Union Berlin muss die letzten beiden Bundesliga-Partien in diesem Jahr ohne Robin Gosens bestreiten.

Der Fußball-Nationalspieler hat sich im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid eine Verletzung zugezogen und fällt somit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum und am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln aus. Das bestätigte Union-Trainer Nenad Bjelica am Freitag, ohne die Blessur des 29-Jährigen genauer zu benennen. Gosens habe gegen die Königlichen „einen Schlag abbekommen“, hieß es.

Ob der linke Außenbahnspieler beim Trainingsauftakt nach der kurzen Weihnachtspause am 2. Januar wieder dabei ist, ließ Bjelica auch noch offen. „Ich kann dieses Datum nicht als fix geben. Es ist zu früh, die Verletzung zu beurteilen“, sagte der Kroate. Gosens war unter dem neuen Union-Coach in offensiverer Rolle aufgeboten worden. Wer den ehemaligen Profi von Inter Mailand gegen Bochum und Köln ersetzen soll, ist auch noch offen.