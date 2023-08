RB vor Verpflichtung von Lukeba

Leipzig RB Leipzig braucht dringend Abwehrspieler. Zähe Verhandlungen mit Olympique Lyon stehen nun vor dem Abschluss.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann offensichtlich seinen Wunsch-Transfer für die Abwehr tätigen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Franzose Castello Lukeba bereits an diesem Donnerstag zum Medizincheck in Leipzig erwartet.

Um den 20-jährigen Nachwuchs-Auswahlspieler Frankreichs bemühen sich die Leipziger seit Wochen. Nachdem RB sich mit dem Profi einig geworden war, scheiterten die Verhandlungen an den Ablöseforderungen seines Clubs Olympique Lyon. Mittlerweile soll sich die Summe auf rund 35 Millionen Euro belaufen.

RB braucht dringend Defensivspieler. Nach dem Wechsel von Josko Gvardiol zu Manchester City sowie den Abgängen von Marcel Halstenberg (Hannover 96) und Abdou Diallo (Paris Saint-Germain/Leihende) sowie die bekannt gewordenen Verletzung von Neuzugang El Chadaille Bitshiabu (Innenbandriss im Knie) stehen Trainer Marco Rose derzeit nur vier fitte Verteidiger zur Verfügung.

Nationalspieler Lukas Klostermann stieg nach einer Verletzung erst am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein. RB startet am Samstag (20.45 Uhr/Sky, Sat.1) mit dem Supercup beim FC Bayern München in die Saison.