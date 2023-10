RB Leipzigs Rekordspieler Poulsen verlängert bis 2026

Leipzig Rekordspieler Yussuf Poulsen hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

„Yussuf Poulsens Geschichte bei RB Leipzig ist außergewöhnlich. Zum einen sein Weg von der 3. Liga bis in die Champions League. Zum anderen auch die lange Zeit bei ein und demselben Verein. Yussi hat sich in Leipzig durch seine Leistungen und seine Persönlichkeit einen einzigartigen Status erarbeitet“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung.

Yussuf #Poulsen über seine Vertragsverlängerung ...



"Ich habe weiter richtig Bock auf #RBLeipzig!



Es macht unheimlich viel Spaß mit dieser Mannschaft und ich freue mich auf jedes Training, auf jedes Spiel, auf jede neue Herausforderung.



Als ich 2013 nach Leipzig gekommen… pic.twitter.com/2ZE3mywhdT — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 24, 2023

Der dänische Nationalspieler Poulsen gab sein Debüt im RB-Trikot am 19. Juli 2013 gegen den Halleschen FC in Liga drei. Seitdem sind weitere 369 Einsätze dazugekommen.