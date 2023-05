Planungen für BVB-Meisterfeier - auch München wappnet sich

Mai 2011: Blick auf die jubelnden Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund während der Meisterfeier am Borsigplatz in Dortmund.

Dortmund/München Im packenden Finale um die deutsche Fußball-Meisterschaft stellen sich München und Dortmund auf mögliche Titelfeiern ein.

Im packenden Finale um die deutsche Fußball-Meisterschaft stellen sich München und Dortmund auf mögliche Titelfeiern ein.

Im Falle des Gewinns der elften deutschen Meisterschaft in Folge würde Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den FC Bayern ins Rathaus einladen. Im Anschluss würde der Club auf dem Rathaus-Balkon vor seinen Fans auf dem Marienplatz jubeln. Dort wollen dann auch die Frauen im Falle des Titelgewinns mitjubeln. Beide Bayern-Teams führen die Tabelle an.

In Dortmund sind ebenfalls erste Planungen über eine mögliche Meisterfeier angelaufen. „Uns ist klar, dass man sich langfristig vorbereiten muss. Es sind viele Dinge zu organisieren. Das wird intern schon getan“, sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal den „Ruhr Nachrichten“. Drei Spieltage vor dem Saisonende am 27. Mai rangiert das Team von Trainer Edin Terzić einen Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern auf Platz zwei. Bei der bisher letzten Meisterfeier im Jahr 2012 sollen mehr als 400 000 Fans in der Stadt gefeiert haben. Danach wurde nur noch der FC Bayern Meister.

Genauere Informationen über eine mögliche Fußball-Party in Dortmund liegen jedoch noch nicht vor. Sie sollen im Fall der Fälle wenige Tage vor dem Saisonfinale bekannt gegeben werden. Am 23. Mai könne man laut Westphal „die Details mit dem BVB vorstellen“. „In zwei Wochen würden wir da gerne mehr zu erzählen“, sagte der SPD-Politiker.