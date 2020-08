Offiziell: Nationalspieler Robin Koch wechselt zu Leeds United

Leeds/Essen. Robin Koch wagt den Sprung in die Premier League. Der Innenverteidiger wechselt vom SC Freiburg zu Leeds United.

Innenverteidiger Robin Koch wird in der kommenden Spielzeit in der Premier League spielen. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler wechselt vom SC Freiburg zu Aufsteiger Leeds United. An der Elland Road unterschreibt er einen Vertrag bis ins Jahr 2024.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Freiburger eine Basisablöse in Höhe von 13 Millionen Euro für den Defensivspezialisten kassieren. Durch verschiedenen erfolgsabhänige Bonuszahlungen könnte sich die Ablöse noch erhöhen.

SC Freiburg verliert in Robin Koch den zweiten Nationalspieler

✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

„Ich habe mich im Vorfeld natürlich sehr intensiv mit Leeds United beschäftigt und habe dabei gemerkt, wie groß und traditionsreich der Klub ist. Unglaublich beeindruckt bin ich von der Emotionalität und der Begeisterungsfähigkeit der Fans“, sagte Koch dem SID: „Ich habe meine Entscheidung sehr bewusst getroffen. Trotz weiterer Angebote von anderen Vereinen war das sportliche Konzept von Leeds für mich einzigartig. Die sportliche Perspektive, sich unter einem so erfolgreichen Trainer wie Marcelo Bielsa weiterzuentwickeln und mich parallel in der Premier League zu behaupten, war für mich ausschlaggebend.“

Koch lief in der vergangenen Saison in 32 von 34 möglichen Bundesligaspielen für den SC auf. Aufgrund von starken Leistungen schaffte er 19/20 sogar den Sprung in die Nationalmannschaft. Im Oktober 2019 debütierte Koch beim 2:2 gegen Argentinien.

Nach Angreifer Luca Waldschmidt ist Koch bereits der zweite prominente Abgang der Freiburger. Vor knapp zwei Wochen unterschrieb Waldschmidt - ebenfalls Nationalspieler einen Vertrag bei Benfica Lissabon. (fs)