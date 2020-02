Nichte von Paderborn-Profi Mamba stirbt bei Bayern-Spiel

München. Ein tragischer Todesfall hat das Spiel zwischen den Bayern und Paderborn überschattet. Ein 14 Monate altes Mädchen kollabierte im Stadion.

Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München gab am Samstagnachmittag auf seiner Vereinshomepage bekannt, dass es am Freitagabend beim Heimspiel gegen den SC Paderborn (3:2) zu einem tragischen Zwischenfall gekommen ist. Ein 14 Monate altes Mädchen kollabierte in der Allianz Arena. Nach Reanimationsversuchen wurde das Mädchen mit dem Krankenwagen in eine Münchner Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden und verstarb.

Der gesamte #FCBayern ist tief erschüttert und drückt der Familie des Mädchens sein tiefstes Mitgefühl aus. — FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2020

Das Mädchen war die Nichte des Paderborner Spielers Streli Mamba. Der 25-jährige Stürmer stand gegen die Bayern 53 Minuten auf dem Platz. "Der gesamte FC Bayern ist tief erschüttert und drückt der Familie des Mädchens sein tiefstes Mitgefühl aus", heißt es in der Mitteilung des FC Bayern.