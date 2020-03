DFL-Geschäftsführer Christian Seifert kündigte in Frankfurt die Änderungen am Bundesliga-Rahmenplan an.

Kommentar Neue Anstoßzeiten in der Bundesliga – der Ärger bleibt

Essen. Die DFL schafft die Montagsspiele ab, Anstoß ist stattdessen bald auch sonntags um 19.30 Uhr. Nicht alle Fans werden sich freuen. Ein Kommentar.

Seit Jahren protestieren Fußballfans aller Vereine gegen eine Zerstückelung des Spielplans in der Bundesliga und für fangerechte Anstoßzeiten. Nun hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) radikale Änderungen angekündigt, die verhassten Montagsspiele in der 1. und 2. Bundesliga etwa fallen weg. Doch ob das die Stimmung in der Fanszene hebt, ist fraglich.