Lockerungen im Liga-Notbetrieb - aber Fragen bleiben offen

Solche Bilder gehören bald der Vergangenheit an: Die Ersatzspieler des BVB tragen im Spiel in Paderborn Masken.

Essen. DFL und DFB passen einige Regeln im Hygienekonzept der Fußball-Profiligen an. Auch die Maskenpflicht für Ersatzspieler wird aufgehoben.

Christian Seifert war natürlich bewusst, welche Diskussionen sein Brief auslösen könnte. Deswegen versah der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sein jüngstes Rundschreiben an die 36 Profiklubs auch mit einer eindringlichen Bitte: Keinesfalls sollten die Verantwortlichen mit öffentlichen Vorstellungen vorpreschen, wie der Fußball künftig in Zeiten von Corona aussehen soll. Und erst recht sollten sie „keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte ungeprüft in den Raum zu stellen“, wann Fußball wieder mit Zuschauern möglich sei.