Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen schließen den 13. Bundesliga-Spieltag ab. Bremen wartet seit acht Spielen auf einen Sieg. Der Live-Ticker!

LIVE! 2:1 - Bittencourt bringt Bremen wieder in Führung

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat auf die Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga reagiert und vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg gleich zwei erfahrene Stammspieler aus der Startformation genommen. Der frühere Dortmunder Nuri Sahin und der Innenverteidiger Sebastian Langkamp sitzen im Sonntagabendspiel ab 18 Uhr nur auf der Bank. Für die beiden kommen in diesem Nordduell Christian Groß und Leonardo Bittencourt zum Einsatz. Die Bremer sind in der Bundesliga seit acht Spielen ohne Sieg und dadurch in der Tabelle bis auf Platz 15 zurückgefallen.

Beim VfL Wolfsburg läuft es etwas besser - der VfL ist in der Bundesliga Neunter (Sportdirektor Schmadtke: "Auf Schlagdistanz") und in der Europa League in der K.o.-Runde. (dpa)

So spielen der VfL Wolfsburg und Werder Bremen

Wolfsburg: Casteels - Knoche, Bruma, Brooks - William, Guilavogui, Arnold, Roussillon - Joao Victor, Mehmedi - Weghorst. Trainer: Glasner

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Groß, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Osako. Trainer: Kohfeldt

Schiedsrichter: Kampka (Mainz)

Tore: 0:1 Rashica (13., Handelfmeter nach Videobeweis), 1:1 Weghorst (36.), 1:2 Bittencourt (39.).

