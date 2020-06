LIVE! Paderborn und Bremen treffen sich zum Abstiegskampf

Paderborn Für Paderborn ist das Heimspiel gegen Bremen die letzte, für Gast Werder fast die letzte Chance auf den Klassenerhalt Die Live-Ticker.

Florian Kohfeldt wischte die Wechselgerüchte rund um den Trainerjob bei der TSG Hoffenheim vom Tisch und richtete seinen Blick voll auf den Abstiegs-Showdown. "Mich hat das nicht tangiert. Jeder weiß, ich habe nur einen Fokus: Mit Werder die Klasse zu halten", sagte der Coach von Werder Bremen vor dem "Endspiel" beim Tabellenschlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Auch die Mannschaft hätten die Berichte, dass er in Sinsheim ein Kandidat für die Nachfolge von Ex-Trainer Alfred Schreuder sein soll, nicht gekümmert. Stattdessen gab es bei den Hanseaten nur ein Thema. "Über die Bedeutung des Spiels müssen wir gar nicht mehr groß philosophieren", sagte der 37-Jährige, "es ist ein unglaublich bedeutsames Spiel für uns."

Paderborns Trainer Baumgart: "Wir haben noch nicht abgeschenkt"

Das gilt auch für Paderborn. Der SCP hofft ebenfalls auf seine letzte Chance im Abstiegskampf, acht Punkte liegen die Ostwestfalen bereits hinter dem Relegationsrang. Alles andere als ein Sieg wäre wohl gleichbedeutend mit dem Gang in die 2. Liga. "Wir haben noch nicht abgeschenkt und sind schon erpicht, diese drei Punkte zu holen", sagte Trainer Steffen Baumgart.

Vor Paderborn ist Kohfeldt gewarnt, die Ostwestfalen entführten am vergangenen Wochenende einen Punkt aus Leipzig (1:1). "Sie haben alles vor, aber garantiert nicht, aufzugeben", sagte Kohfeldt, der ein sehr intensives und umkämpftes Duell erwartet.

In der Offensive dürfen sich die Bremer auf die Rückkehr von Torjäger Niclas Füllkrug freuen. Nachdem der 27-Jährige im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wird er erstmals wieder in den Kader zurückkehren. Allerdings werde Kohfeldt nicht das volle Risiko gehen, in den letzten Wochen musste Füllkrug gar ein wenig gebremst werden. (sid)

