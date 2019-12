Leverkusen/Berlin. Der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hofft gegen Bayer Leverkusen auf seinen zweiten Sieg. Das Spiel im Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Klinsmann will Trend gegen Leverkusen bestätigen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will den jüngsten Positivtrend unter seinem Trainer Jürgen Klinsmann fortsetzen. Die Berliner treten in ihrem vorletzten Spiel der Hinrunde am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen an. Zuletzt hatte sich der Hauptstadtclub mit dem ersten Sieg im dritten Spiel unter Klinsmann etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Personell besitzt der frühere Bundestrainer die komplette Auswahl für das Duell mit der Werkself. Leverkusen hatte zuletzt mit 0:2 beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln verloren. Nach dem letzten Auswärtsspiel des Jahres empfängt Hertha am Samstag noch Borussia Mönchengladbach. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: