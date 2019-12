Jürgen Klinsmann tritt mit Hertha BSC in Frankfurt an.

Berlin. Eintracht Frankfurt eröffnet den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Freitagabend um 20.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC.

Live! Hertha-Trainer Klinsmann steht bereits unter Druck

Jürgen Klinsmann spürt den Druck. Der neue Trainer von Hertha BSC braucht dringend Punkte, um seine Mission bei den Berlinern auf Touren zu bringen. Am Freitag eröffnet das Team aus der Hauptstadt mit dem Auftritt bei Eintracht Frankfurt den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Er kennt die Spieler nun schon ein bisschen besser, die Spieler schätzen ihn noch mehr. Was fehlt, ist das erste Erfolgserlebnis für Klinsmann und die Herthaner. Bei Eintracht Frankfurt soll es am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) soweit sein. Der neue Trainer der Berliner erwartet ein Spiel, bei dem es zur Sache geht. Und genau darauf freut sich Klinsmann, der zum Amtsantritt in der Hauptstadt eine 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund kassiert hatte. Das Motto: „Mit breiter Brust nach Frankfurt.“

Voraussichtliche Aufstellungen:

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - da Costa, Kostic - Sow - Paciencia, Kamada.

Hertha: Kraft - Stark, Boyata, Rekik - M. Wolf, Skjelbred, Mittelstädt - Grujic, Darida - Selke, Lukebakio.

