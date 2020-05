Live! Hertha führt in Leipzig nach Treffer von Grujic

Zwei Spiele, zwei Siege: Trainer Bruno Labbadia ist erfolgreich als Trainer bei Hertha BSC gestartet. Am Mittwoch steht er mit seinem Team in Leipzig vor einer schwierigen Aufgabe.

Leipzig. Nach zwei Siegen zum Re-Start könnte Hertha BSC auch beim Tabellendritten RB Leipzig überraschen. Die Partie im Live-Ticker.

Stürmer Matheus Cunha von Hertha BSC spielt gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig von Beginn an. Der Brasilianer steht an seinem 21. Geburtstag am Mittwoch in der Startelf. Cunha war im Winter für 18 Millionen Euro nach Berlin gewechselt. In bisher sechs Spielen für den Hauptstadtklub erzielte er vier Tore.

Leipzig muss auf den am Sprunggelenk verletzten Yussuf Poulsen verzichten. Für den dänischen Nationalstürmer spielt Patrik Schick von Beginn an. Zudem steht Emil Forsberg nach überstandener Angina erstmals seit dem Neustart der Liga im Kader.

Hertha-Trainer Bruno Labbadia setzt auf dieselbe Startelf, die vergangenen Freitag das Derby gegen den 1. FC Union 4:0 gewann. (dpa)

Die Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Laimer, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Kampl - Dani Olmo, Nkunku - Schick, Werner

Hertha: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (11. Mittelstädt) - Grujic, Skjelbred - Lukebakio, Darida, Cunha - Ibisevic

Tor: 0:1 Grujic (9.)

Hier geht es zum Live-Ticker:

RB Leipzig - Hertha BSC