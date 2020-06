Live-Ticker Live! Gladbach kämpft in München um die Champions League

München. Borussia Mönchengladbachs Matthias Ginter sieht die Chance auf einen Sieg in München gegen den FC Bayern: Das Spiel im Live-Ticker,

Der berühmte Rathausbalkon am Marienplatz wird definitiv verwaist bleiben. Auch wenn Bayern München bereits am Samstag seine 30. deutsche Meisterschaft, die achte (!) in Folge, perfekt machen sollte - eine große Sause wird es trotz der historischen Leistung nicht geben.

Trainer Hansi Flick will sich über den vorzeitigen "Geister-Titel" und etwaige Feiern ohnehin (noch) keine Gedanken machen. Dies sei "überhaupt kein Thema. Soweit denken wir noch nicht. Es gehört dazu, dass man die Sache ernst nimmt und nicht von irgendwelchen Feiern spricht", stellte Flick vor dem Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach klar.

Die Bayern sind auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund (in Düsseldorf) angewiesen, um schon am 31. Spieltag alles klar zu machen. Doch damit, betonte Flick, "rechne ich null". Es seien noch vier Spiele, "ich lasse mich auf nichts ein. Es gibt im Leben viele Dinge, die man noch nicht gesehen hat. Wir schauen nur auf uns."

Ginter glaubt an Sieg in München

Gladbachs Matthias Ginter zeigt sich trotz der Münchner Dominanz in der Liga optimistisch: "Wir haben in der Hinrunde schon gezeigt, dass wir gegen Bayern gewinnen können."

Im Gespräch mit der Münchner Merkur/tz sagte der Abwehrspieler, dass er die Tabelle immer im Blick hat: "Darum geht es doch. Wir wollen in die Champions League." Im vergangenen Dezember hatte Gladbach im Borussia-Park mit 2:1 gegen die Bayern gewonnen. (sid)

