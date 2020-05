Live! Bremen gegen Gladbach noch 0:0 - Bayer liegt zurück

Bremen. Borussia Mönchengladbach kämpft um die Champions League, Werder Bremen gegen den Abstieg. Der 28. Bundesliga-Spieltag im Live-Ticker.

In dieser oft so überraschenden Zeit sagte Marco Rose auf der Pressekonferenz mal etwas, das nicht überraschend ist. „Ich bin kein Arzt“, stellte der Trainer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach klar, als hätte das jemand gemutmaßt. Vielleicht liegt es daran, dass Trainer gerade so viel mehr sein müssen: Gefahrenmanager, Zukunftsforscher, Hygiene-Experten. Vor dem Auswärtsspiel an diesem Dienstag bei Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) sah sich Rose aber mit einem ganz natürlichen Problem konfrontiert: Stürmer Breel Embolo und Defensiv-Spezialist Tobias Strobl fallen aus. Beide verletzten sich beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen.

Strobl hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, er muss am Mittwoch zur MRT-Untersuchung. Der Ex-Schalker Embolo hat offenbar einen Schlag auf die Wade bekommen. „Eine starke Prellung“, mutmaßt Trainer Rose. Dennoch werde Gladbach eine „sehr anständige Mannschaft“ stellen können. Rose setzt im Vergleich zum 1:3 gegen Bayer Leverkusen auf insgesamt vier frische Profis: Oscar Wendt, Tony Jantschke, Christoph Kramer und Kapitän Lars Stindl stehen in der Startelf. (fs)

Die Aufstellungen:

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Groß - Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica - Sargent

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi - Kramer, Neuhaus - Lainer, Wendt - Stindl - Plea, Thuram

Hier geht es zum Live-Ticker:

