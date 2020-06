Live! 0:2! Werder Bremen desolat, Düsseldorf gleicht aus

Paderborn/Düsseldorf. Gladbachs Kampf um die Champions League geht in Paderborn weiter. Düsseldorf könnte den Bremer Abstieg besiegeln. Die Bundesliga im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn in die entscheidende Phase des Rennens um einen Platz für die Königsklasse. „Wir haben alle gesagt, dass wir unser großes Ziel Champions League erreichen wollen“, sagte Marco Rose. Allerdings rechnet der Trainer nicht mit weniger Gegenwehr, nur weil die Paderborner bereits als Absteiger feststehen: „Sie werden sich physisch wehren, um sich anständig zu verabschieden.“

An der angespannten Personalsituation − die Stürmer Marcus Thuram und Alassane Pléa stehen in dieser Saison wahrscheinlich beide nicht mehr zur Verfügung − ändert sich in Paderborn nichts. Zwar ist Linksverteidiger Ramy Bensebaini nach seiner Gelbsperre wieder dabei, dafür fehlt Innenverteidiger Nico Elvedi nach seiner fünften Gelben Karte. Tony Jantschke steht deshalb in der Startelf.

Abstiegskrimi in der Bundesliga

Fortuna Düsseldorf geht mit neuem Mut in den finalen Abstiegskampf. Nach dem überraschenden Last-Minute-Remis (2:2) bei RB Leipzig will der Tabellen-16. im Duell mit dem FC Augsburg einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib machen. „Wir haben keine Angst. Das hat man in den letzten Wochen gesehen. Die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck“, sagte Trainer Uwe Rösler.

Seit dem Amtsantritt des Funkel-Nachfolgers ist die Fortuna schwer zu schlagen. In acht der 13 Partien unter seiner Regie gab es ein Remis. Das würde gegen die um sechs Punkte besseren Augsburger jedoch kaum reichen. Schließlich liegt der Tabellen-17. Werder Bremen nur einen Zähler zurück. Wenn die Bremer beim FSV Mainz 05 verlieren und Fortuna Düsseldorf gleichzeitig gegen den FC Augsburg gewinnt, steht der zweite Abstieg aus der Bundesliga nach dem vor 40 Jahren fest. (fs/dpa/sid)

Sieben Bundesliga-Spiele im Live-Ticker:

Paderborn - Gladbach 0:1

Hertha - Leverkusen 1:0

Düsseldorf – Augsburg 1:1

Köln - Frankfurt 0:0

Mainz - Bremen 1:0

München - Freiburg 2:0

Hoffenheim - Union 1:0